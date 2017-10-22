رونالدو الأقرب لجائزة الأفضل وميسي ونيمار يتطلعان لمعجزة

يتطلع البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تتويج موسم قوي آخر من خلال الفوز للعام الثاني على التوالي بجائزة أفضل لاعب في العالم، باستفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك خلال الحفل السنوي الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن غداً الإثنين.

ويكشف “فيفا” غداً عن الفائز بالجائزة، بعدما انحصر الصراع عليها بين نجم ريال مدريد الإسباني، رونالدو، ونجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكان رونالدو انتزع الجائزة العام الماضي في النسخة الأولى بتاريخ هذه الجائزة بعد انفصال استفتاء “فيفا” عن جائزة مجلة “فرانس فوتبول”، التي تمنح الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وأحرز رونالدو جائزة “فيفا” العام الماضي بعدما قاد الريال ليكون أول ناد يدافع عن لقبه في دوري الأبطال الأوروبي بشكل البطولة الحالي، كما قاده للفوز بلقب الدوري الإسباني.

كما يعود ميسي، الذي أحرز لقب الوصيف في الصراع على جائزة العام الماضي، إلى المنافسة مع رونالدو على الجائزة في العام الحالي، بعدما توج هدافاً للدوري الإسباني للموسم الرابع على التوالي، كما قاد برشلونة للقب كأس إسبانيا.

كما استفاد نيمار من آخر موسم له مع برشلونة قبل الانتقال لسان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية، أصبح من خلالها اللاعب الأغلى في تاريخ اللعبة، ودخل بقوة في المنافسة على الجائزة مع رونالدو وميسي.

وتشهد جائزة أفضل مدرب تنافساً هائلاً بين الثلاثي ماسيميليانو أليغري (يوفنتوس الإيطالي)، ومواطنه أنطونيو كونتي (تشيلسي الإنجليزي)، والفرنسي زين الدين زيدان (ريال مدريد).

كما يتنافس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، مع الكوستاريكي كيلور نافاس حارس الريال، والألماني الدولي مانويل نيوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني على جائزة أفضل حارس مرمى.

وتأمل الأمريكية كارلي لويد في الاحتفاظ بجائزة أفضل لاعبة بعدما توجت بهذه الجائزة العام الماضي.

وتتنافس لويد على الجائزة هذا العام مع ليكي مارتينز، التي قادت المنتخب الهولندي هذا العام للقب كأس أمم أوروبا للسيدات، كما تدخل الفنزويلية الناشئة ديانا كاستيانوس معهما في المنافسة على الجائزة.

ويشتعل الصراع على جائزة أفضل مدرب لكرة القدم النسائية بين سارينا فيغمان، مدربة المنتخب الهولندي بطل أوروبا، وجيرار بريشو، المدير الفني لفريق ليون، ونيلس نيلسن المدير الفني للمنتخب الدنماركي.

ويتنافس هدف رائع للفرنسي أوليفيه جيرو نجم آرسنال الإنجليزي، مع هدف أحرزته كاستيانوس من منتصف الملعب خلال بطولة كأس العالم للناشئات (تحت 17 عاماً)، وهدف آخر سجله أوسكارين ماسولوكي حارس مرمى فريق باروكا الجنوب أفريقي على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2017.

وتحسم جوائز أفضل لاعب ولاعبة ومدرب للرجال والسيدات من خلال عملية التصويت، التي شارك فيها قادة ومدربو المنتخبات الوطنية من كل أنحاء العالم، إضافة لتصويت وسائل الإعلام وتصويت المشجعين عبر الإنترنت.