رونالدو وزيدان الأفضل في 2016 وبوفون الحارس الأول

توج نجم ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب في العالم في استفتاء صحيفة الهداف الجزائرية، بينما نال مدربه زين الدين زيدان جائزة أفضل مدرب، اليوم الأربعاء.

وحسم رونالدو، الذي سيتم عامه الـ32 في فبراير (شباط) المقبل، الجائزة بفوزه بأكبر عدد من النقاط خلال الاستفتاء الذي شاركت فيه 108 وسيلة إعلام عربية متنوعة، بين مقروءة ومسموعة ومرئية وإلكترونية، ليتفوق على منافسيه ليونيل ميسي (الهداف التاريخي لبرشلونة) والفرنسي أنطوان غريزمان (مهاجم أتلتيكو مدريد).

وحصد قائد البرتغال 429 نقطة بفارق 112 نقطة عن ميسي الذي نال 317 نقطة وذلك بفضل تتويجه (رونالدو) بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع ريال مدريد وقيادة منتخب بلاده للفوز ببطولة أوروبا 2016 في فرنسا الصيف الماضي.

وفاز رونالدو بالكرة الذهبية للمرة الرابعة في مسيرته في استفتاء مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وسيتنافس أيضاً إلى جوار ميسي وغريزمان على جائزة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لأفضل لاعب في 2016، الإثنين المقبل، في زيورخ.

وجاء غريزمان في المركز الثالث مكتفياً برصيد 91 نقطة فقط، رغم أنه كان هداف بطولة أوروبا التي حلت فيها بلاده فرنسا في المركز الثاني خلف البرتغال، بينما حل مهاجم برشلونة لويس سواريز في المركز الرابع متفوقاً على جناح ريال مدريد غاريث بيل.

زيدان أفضل مدرب

وحسم زيدان أسطورة فرنسا، صاحب الأصول الجزائرية، جائزة أفضل مدرب بعدما قاد ريال مدريد لثلاثة ألقاب في أول مواسمه مع الفريق، إذ حصد 377 نقطة متفوقاً على البرتغالي فرناندو سانتوس المتوج ببطولة أوروبا ومدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، وصيف بطل دوري الأبطال، ومدرب تشيلي بطلة كأس كوبا أمريكا 2016 أنطونيو بيتزي.

وحصل سانتوس على 249 نقطة بفارق أربع أصوات فقط عن سيميوني بينما نال بيتزي 67 نقطة فقط ليحتل المركز الرابع.

بوفون أفضل حارس

وتفوق حارس وقائد يوفنتوس جيانلويجي بوفون على حارس مرمى بايرن ميونخ، الألماني مانويل نوير، ليتوج بجائزة أفضل حارس في استفتاء الصحيفة الجزائرية.

وحصد بوفون، الذي خسر لقب السوبر الإيطالي أمام ميلان أواخر ديسمبر الماضي، 394 نقطة بفارق 61 نقطة عن نوير، بينما جاء حارس أتلتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبلاك، في المركز الثالث بحصوله على 220 نقطة.