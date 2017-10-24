رونالدو وميسي يتجاهلان بعضهما في التصويت لـ الأفضل !

تقاسم النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي الجوائز الفردية العالمية منذ العام 2008، لكنهما عادا هذا الموسم مرة أخرى لتجاهل بعضهما البعض في تصويتهما على هوية اللاعب الأفضل في العالم.

وفاز رونالدو، قائد منتخب البرتغال، أمس الإثنين بالنسخة الأخيرة من جائزة “الأفضل”، التي يمنحها “فيفا” للاعب العام، بعد أن حصد 16ر43% من الأصوات.

وصوت رونالدو لصالح كل من لوكا مودريتش وسيرجيو راموس ومارسيلو، زملائه في ريال مدريد، وكان صوت العام الماضي لصالح غاريث بيل بدلاً من مارسيلو.

أما ميسي، الذي يحمل شارة قيادة المنتخب الأرجنتيني، فراعى في تصويته أيضاً أن يكون دبلوماسيا، حيث رشح زميليه في برشلونة لويس سواريز وأندريس إنييستا، بالإضافة إلى زميله السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي نيمار دا سيلفا، للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وكان ميسي اختار نفس اللاعبين العام الماضي، لكنه وضع البرازيلي في المرتبة الثانية.

وحل ميسي في سباق “الأفضل” في المركز الثاني، بعدما حصل على 25ر19% من الأصوات، التي شملت قادة المنتخبات ومدربيها في العالم أجمع، بالإضافة إلى مجموعة من الصحافيين واستقصاء رأي للمشجعين عبر الإنترنت.