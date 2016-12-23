رونالدو يتبرع لدعم الأطفال السوريين

قدم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو تبرعاً لمؤسسة “سيف ذا تشيلدرن” لمساعدة الأطفال المتضررين هم وعائلاتهم من الحرب السورية.

وقال اللاعب في رسالة مصورة على حساباته المختلفة بالشبكات الاجتماعية إنه على الرغم من كونه لاعب معروف على الصعيد العالمي إلا أن، أطفال سوريا هم “الأبطال الحقيقيون”.

وصرح اللاعب في الرسالة المصورة: “هذا من أجل أطفال سوريا. نعلم أنكم عانيتم كثيراً. أنا لاعب مشهور لكن أنتم الأبطال الحقيقيون. لا تفقدوا الأمل. العالم معكم. أنا معكم”.

ووصفت المؤسسة التبرع بأنه “كريم”، حيث لم تكشف عن قيمته بناء على رغبة من اللاعب.

وستستخدم “سيف ذا تشيلدرن” المبلغ من أجل توفير الطعام والملابس والعلاج الطارئ والدعم النفسي لأطفال سوريا المتضررين من الحرب وعائلاتهم.

وحث كريستيانو متابعيه على نشر رسائل على الشبكات الاجتماعية لدعم الأطفال السوريين، بجانب التبرع لمؤسسة “سيف ذا تشيلدرن”.