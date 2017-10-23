رونالدو يتفوق على ميسي في صراع الجوائز الكبيرة

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 2 مشاهدة

وسع البرتغالي كريستيانو رونالدو الفارق مع منافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي في عدد الجوائز الكبيرة، بعدما توج اليوم الإثنين بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017، باستفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

والقوائم التالية توضح ترتيب رونالدو وميسي في كل من الجوائز الكبيرة (الكرة الذهبية) المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول”، وجائزة “فيفا”، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا:

جائزة “فيفا”:

ترتيب رونالدو، ترتيب ميسي:

2007: الثالث، الثاني، (الفائز بالجائزة البرازيلي كاكا)

2008: الأول، الثاني.

2009: الثاني، الأول.

2010: السادس، الأول.

2011: الثاني، الأول.

2012: الثاني، الأول.

2013: الأول، الثاني.

2014: الأول، الثاني.

2015: الثاني، الأول.

2016: الأول، الثاني.

2017: الأول، الثاني.

جائزة الكرة الذهبية:

ترتيب رونالدو، ترتيب ميسي:

2007: الثاني، الثالث، (الفائز بالجائزة البرازيلي كاكا).

2008: الأول، الثاني.

2009: الثاني، الأول.

2016: الأول، الثاني.

جائزة أفضل لاعب في أوروبا:

ترتيب رونالدو، ترتيب ميسي:

2011: الثالث، الأول.

2012: الثاني، الثاني، (الفائز بالجائزة أندريس إنييستا).

2013: الثالث، الثاني (الفائز بالجائزة فرانك ريبيري).

2014 الأول، الخامس.

2015: الثالث، الأول.

2016: الأول، الخامس.

2017: الأول، الثاني.

** مع ملاحظة اندماج جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الرياضية لأفضل لاعب في العالم مع جائزة “فيفا” بداية من 2010 وحتى 2015.