رونالدو يرد على المشككين خلال حفل غلوب سوكر

قال لاعب ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي توج اليوم الثلاثاء بجائزتي أفضل لاعب في العالم وأكثر لاعب تضامناً في حفل غلوب سوكر أووردز، إنه “بالنسبة للمشككين، فلقد فزنا بكل شيء”، وذلك في إشارة لنفسه وفريقه ومنتخب بلاده.

وقال كريستيانو في مؤتمر بتقنية الفيديو كونفرنس: “فردياً وجماعياً كان هذا من أفضل أعوامي.. فزت بدوري الأبطال ومونديال الأندية مع ريال مدريد، ومع البرتغال فزت بأول لقب هام (اليورو) وفزت بالكرة الذهبية.. لا يمكنني طلب المزيد”.

وأضاف اللاعب “لمن يشكك في أو في ريال مدريد أو في البرتغال أقول له لقد فزنا بكل شيء.. كان عاماً رائعاً وأنا سعيد للغاية.. أرغب في توجيه الشكر لزملائي في المنتخب وريال مدريد ومدربنا فرناندو سانتوس، الذي أتمنى أن يفوز في يناير (كانون ثان) بجائزة أفضل مدرب”.

وتعد هذه رابع مرة يتوج فيها كريستيانو بجائزة أفضل لاعب في حفل غلوب سوكر أووردز، وتسلمها نيابة عنه رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الذي تلقي بدوره جائزة أفضل رئيس وأفضل ناد.

وتسلم وكيل اللاعب، جورجي مينديش جائزة أكثر لاعب تضامناً نيابة عنه.