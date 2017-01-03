رونالدو ينضم لقائمة غيابات ريال مدريد أمام إشبيلية

انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقائمة اللاعبين الذين سيغيبون عن مواجهة فريقه ريال مدريد وإشبيلية في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، وهم سيرجيو راموس وبيبي وغاريث بيل وكوفاسيتش ولوكاس فاسكيز.

وفاجئ المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان بخروج كريستيانو من القائمة، والذي يغيب غالباً بسبب منحه الراحة.

وأعلن عن اصابة بيبي، اليوم الثلاثاء، وفضل زيدان عدم إجبار راموس الذي يعاني من آلام عضلية على العودة مبكراً، ويغيب بيل بسبب كونه في فترة التعافي من اصابته، فيما أن كوفاسيتش وفاسكيز أصيبا في مونديال الأندية.

وتضم قائمة اللاعبين الذين استدعاهم زيدان: كيلور نافاس وكيكو كاسيا وروبن يانييز وداني كارباخال ودانيلو وفاران وناتشو ومارسيلو وكوينتراو وكاسيميرو وكروس ومودريتش وايسكو وماركو أسينسيو وجيمس رودريغيز وأوديغارد وبنزيما وموراتا وماريانو.