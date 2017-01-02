رياض محرز يتوج بجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب أفريقي

نال نجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي، الدولي الجزائري رياض محرز، جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب أفريقي في 2016، في استفتاء صحيفة المنتخب الرياضية المغربية، بعدما قاد لإحراز لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.

وحصل محرز على 206 نقاط في الاستفتاء الذي شارك فيه 40 صحافياً من أفريقيا وخارجها إضافة لزوار موقع الصحيفة على الإنترنت.

وتفوق محرز، الذي فاز الشهر الماضي بجائزة أفضل لاعب عربي في استفتاء صحيفة الهداف الجزائرية، على الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند (170 نقطة) والمصري محمد صلاح مهاجم روما (84).

ومحرز، الموجود أيضاً في قائمة مختصرة من 3 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب أفريقي، هو ثاني لاعب عربي يفوز بجائزة الأسد الذهبي بعد محمد أبوتريكة صانع لعب منتخب مصر السابق الذي نالها في 2008.

وديدييه دروغبا مهاجم كوت ديفوار وتشيلسي السابق هو الأكثر فوزاً بجائزة الأسد الذهبي إذ حققها 4 مرات في 2005 و2006 و2007 و2012 بينما فاز بها صمويل إيتو مهاجم الكاميرون السابق 3 مرات.