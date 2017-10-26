ريال مدريد دون الأساسيين في كأس ملك إسبانيا

استبعد الفرنسي زين الدين زيدان جميع لاعبيه الأساسيين لمباراة ذهاب دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا اليوم الخميس، أمام فوينلابرادا بملعب “فرناندو توريس”، حيث استدعى لقائمته 10 لاعبين من الفريق الأول و6 من الرديف.

وبالإضافة إلى غياب كيلور نافاس وداني كارفاخال وماتيو كوفاسيتس وغاريث بيل المصابين، وكريستيانو رونالدو وسرجيو راموس اللذين يستمتعان بعطلة قصيرة هذا الأسبوع، استبعد زيدان باقي لاعبيه الأساسيين عن القائمة.

وتضم القائمة كلاً من كيكو كاسيا ومحمد راموس “موحا” وأشرف وألفارو تيخيرو وباييخو وناتشو وتيو وكيزيدا ومانو هرناندو وماركوس يورنتي وسيبايوس وماركو أسينسيو وفرانتشو فيوياسيير وكريستو ولكأس فاسكيز وبورخا مايورال.