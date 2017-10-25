ريال مدريد يراقب برازيلياً وإسبانياً في مونديال الناشئين

أكدت صحيفة “آس” الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن نادي ريال مدريد يراقب موهبتين برازيلية وإسبانية في بطولة كأس العالم للأندية تحت 17 عاماً في الهند، تألقا بشكل لافت مع منتخبي بلادهما خلال البطولة.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم أن إدارة “الملكي” توصلت لاتفاق شفهي مع البرازيلي الواعد ألين شاين، على أن يصبح لاعباً في صفوف ريال مدريد بعد الانتهاء من خوضه كأس العالم تحت 17 عاماً مع منتخب بلاده.

وكان ألين لعب دوراً كبيراً في تأهل بلاده لنصف نهائي كأس العالم تحت 17 عاماً، بعد أن قلبت البرازيل النتيجة على ألمانيا وفازت 2-1.

وكشفت “آس” إلى أن الموهبة الأخرى التي يراقبها ريال مدريد هو الجناح الإسباني فيران توريس، الذي سجل هدفاً قاد به “لاروخا” للفوز على إيران في مونديال الناشئين 3-1، والتأهل لنصف نهائي البطولة.

وأبرزت الصحيفة الأسلوب الذي يلعب به توريس، والذي يشبه على حد كبير أسلوب نجم ريال مدريد، الإسباني ماركو أسينسيو.

وقد يواجه ريال مدريد صعوبات في التعاقد الموهبة الشابة، نظراً للمبغ الكبير الذي طالب به فالنسيا لقاء التخلي عن توريس، والذي قدرته بعض وسائل الإعلام بـ24 مليون يورو، وهو مبلغ كبير مقارنة بسن اللاعب (17 عاماً).