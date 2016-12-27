ريال مدريد يستأنف تدريباته استعداداً لـ إشبيلية

استأنف فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم تدريباته اليوم الثلاثاء، واضعاً صوب عينيه ضرورة الاستعداد القوي لمبارياته الثلاث المرتقبة أمام فريق إشبيلية العنيد.

وبدأ الفريق عمله اليوم، تحت إشراف المعد البدني بينتوس الذي يسعى لاستعادة اللياقة البدنية للفريق سريعاً بعد فترة العطلة التي حصل عليها في الأيام الماضية.

وكان الفريق دخل في فترة العطلة الشتوية السريعة بعد فوزه في 18 ديسمبر الحالي بلقب بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إلى أن بينتوس، الذي أصبح أحد أبرز الأسلحة التي استعان بها الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، يهدف إلى الحفاظ على اللياقة البدنية للفريق والتي ساعدته على إنهاء عام 2016 بشكل رائع.

ويخشى زيدان أن يتكرر ما حدث للفريق قبل موسمين عندما فاز في نهاية 2014 بلقب مونديال الأندية أيضاً وكان متفوق على منافسه التقليدي العنيد برشلونة بفارق 7 نقاط ولكنه تراجع في النصف الثاني من الموسم وخسر لقب الدوري الإسباني لصالح برشلونة الذي قدم أداءً رائعاً في النصف الأول من عام 2015.

وظهر الريال في قمة مستواه البدني في الآونة الأخيرة ليؤكد الفريق بهذا صحة وجهة نظر زيدان بالتعاقد مع بينتوس الذي أصبح عليه العبء الأكبر مع استئناف الفريق لتدريباته اليوم.

ويواجه الريال اختباراً صعباً للغاية في الأسبوعين المقبلين، إذ يخوض الفريق 3 مباريات أمام إشبيلية العنيد ويستهلها بلقاء إشبيلية في 4 يناير المقبل، وذلك في ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا فيما يلتقي الفريقان إياباً في 12 من الشهر نفسه ثم يلتقيان في الدوري يوم 15 من الشهر نفسه بخلاف المباراة أمام غرناطة في 7 يناير والتي يستأنف بها الريال مسيرته في الدوري الإسباني.