ريال مدريد يستعد لكأس الملك بغياب 12 لاعباً

خاض فريق ريال مدريد اليوم الثلاثاء، حصة تدريبية استعداداً لمباراة فوينلابرادا في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم في ظل غياب 12 لاعباً، منهم 4 بسبب الإصابة، و8 بإذن من النادي.

وصبيحة تسلمه جائزة “الأفضل” من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كأحسن مدرب عن الموسم الماضي، قاد المدير الفني للملكي، زين الدين زيدان، تدريب اليوم في ظل غياب معظم لاعبيه الأساسيين.

ويغيب للإصابة كل من الحارس كيلور نافاس والظهير داني كارفاخال ولاعب الوسط ماتيو كوفاسيتش والجناح غاريث بيل، بينما حصل باقي المتغيبين على إذن من النادي وهم: مارسيلو وسرجيو راموس وتوني كروس ولوكا مودريتش وإيسكو وكاسيميرو وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

ولذلك، استدعى زيزو لتدريبات اليوم لاعبين من الفريق الرديف هم: تيخيرو ومانو هرناندو وكيثادا وكريستو وأوسكار وفرانتشو، بالإضافة للاعبين من فريق الناشئين مثل الحارس محمد راموس “موحا” والحارس لوكا زيدان الذي عاد للمشاركة في تدريبات الحراس بعد غيابه عنها الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وخاض بيل منفرداً بعض التدريبات على أرضية الملعب وأخرى دون كرة، فيما واصل كل من كارفاخال ونافاس وكوفاسيتش تعافيهم من إصاباتهم.