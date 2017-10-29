ريال مدريد يسقط أمام جيرونا في الليغا

مني ريال مدريد حامل اللقب بخسارة مفاجئة بنتيجة 2-1 أمام مضيفه جيرونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم إيسكو بهدف لريال بعد متابعة تسديدة كريستيانو رونالدو في الدقيقة 12 لكن جيرونا انتفض في الشوط الثاني.

وتعادل كريستيان ستواني لجيرونا في الدقيقة 54 بعد عدة مراوغات ناجحة وأضاف زميله بورتو الهدف الثاني من مدى قريب بعد أربع دقائق.

وأخرج زين الدين زيدان مدرب ريال الظهيرين أشرف حكيمي ومارسيلو وأشرك لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو لكن ريال افتقر للتنظيم الهجومي ولم تتغير النتيجة حتى النهاية.

وتجمد رصيد ريال عند 20 نقطة في المركز الثالث وبفارق ثماني نقاط عن برشلونة المتصدر الذي فاز تسع مرات في أول عشر مباريات.

وتقدم جيرونا إلى المركز 11 بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة.