ريال مدريد يصل كاتالونيا متخفياً

ذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الثلاثاء، أن “ريال مدريد لن يستخدم حافلته الرسمية عندما ينتقل إلى كاتالونيا لخوض مباراة ضد جيرونا الأحد المقبل، في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لأسباب أمنية”.

ولا يريد ريال مدريد أن يتم استهداف حافلته في ظل التوتر السياسي في إقليم كاتالونيا وسط مطالبات بالاستقلال عن إسبانيا.

ولا يستخدم ريال مدريد حافلته عادة في الحالات عالية الخطورة مثل مباراة القمة في برشلونة أو عند زيارة أتلتيك بلباو.

ويخطط ريال للسفر إلى جيرونا عبر طائرة السبت المقبل، وقالت صحيفة ماركا إنه سينتقل للإستاد عبر حافلة لا تحمل شعارات بسبب الوضع السياسي الراهن.