ريال مدريد يضع جزائري تحت الأنظار

أشارت تقارير إخبارية إلى أن نادي ريال مدريد لكرة القدم، مهتم بضم الظهير الأيسر لنابولي، الجزائري فوزي غلام، الذي لمع نجمه خلال المواسم الأخيرة وأصبح واحداً من أفضل اللاعبين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بحسب شبكة قنوات “يورو سبورت” التلفزيونية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يذكر فيها اسم غلام (25 عاماً) ضمن اللاعبين المرشحين للانضمام للملكي، لكن طرح هذه المسألة تجدد عقب قرار محكمة التحكيم الرياضية (تاس) بتخفيف العقوبة التي وقعها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالحرمان من إجراء تعاقدات على مدار موسمي انتقالات متتاليين، لتشمل موسم انتقالات واحد فقط.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للفيفا قد أعلنت في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي معاقبة ناديي ريال مدريد وأتلتيكو بالحرمان من إجراء تعاقدات على مدار موسمي انتقالات متتاليين، أي حتى يناير (كانون الثاني) 2018، لمخالفتهما اللائحة السارية بشأن انتقالات وقيد لاعبي كرة تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وبحسب نفس المصدر، هناك اهتمام من بايرن ميونخ الألماني أيضاً بضم اللاعب الجزائري وسط شائعات بإمكانية رحيل النمساوي صاحب الأصول النيجيرية والفلبينية، دافيد ألابا عن النادي البافاري.