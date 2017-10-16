ريال مدريد يضع شرطاً لـ بيع بيل إلى مانشستر يونايتد

قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية، إن نادي ريال مدريد الإسباني سيسمح لنجمه الويلزي غاريث بيل بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الانتقالات الصيفية المقبلة، لكنه سيضع شرطاً لإتمام الصفقة.

وكان المدير الفني لمانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، أعلن عن رغبته التعاقد مع بيل، رغم معرفته بصعوبة الأمر.

وبحسب “موندو” فإن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، سيوافق على رحيل بيل مقابل التعاقد مع الحارس دي خيا من مانشستر يونايتد.

ويسعى بيريز في كافة فترات الانتقالات التعاقد مع دي خيا، لكن يونايتد يصر على إغلاق كافة الأبواب أمام محاولاته، ويبدو أنه لن يتنازل عن هدفه في “الميركاتو” الصيفي المقبل.