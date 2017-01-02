ريال مدريد يطارد نجم بروسيا دورتموند

كشفت صحيفة “آس” الأسبانية أن نجم وسط ميدان بروسيا دورتموند، الألماني جوليان فيغل، دخل إلى دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النادي “الملكي” يرى أن اللاعب الألماني الشاب (21 عاماً) يعد صفقة مستقبلية ناجحة بالنسبة له.

وأشارت “آس” إلى أن ريال مدريد يتابع تألق فيغل منذ فترة، وبات أحد أهم أولويات النادي في أجندة تعاقداته الجديدة، حيث يعتبره مسؤولو ريال مدريد أحد لاعبي وسط الميدان الواعدين في الملاعب الأوروبية، ويشبه في أسلوبه نجم ريال مدريد وقائده الأسبق، الأرجنتيني فيرناندو ريدوندو.

ويدرك ريال مدريد أنه ليس النادي الوحيد، الذي يسعى خلف فيغل، حيث ذكرت “آس” الأربعاء الماضي أن ناديي برشلونة ومانشستر سيتي يسعيان أيضاً للحصول على خدمات اللاعب.

ومن المنتظر أن يجتهد النادي الكتالوني ونظيره الإنجليزي في إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب الألماني في صيف العام الجاري، لكن المشكلة تكمن في أن فيغل مدد لتوه تعاقده مع بروسيا دورتموند حتى 2021.

وتفضل إدارة ريال مدريد إتمام صفقة ضم فيغل في صيف 2018 وليس الصيف المقبل، إذ أنها ستسعى إلى تدعيم مركز لاعب خط الوسط المدافع، الذي لا يشغله حالياً سوى البرازيلي كاسميرو، باستعادة ماركوس يورينتي، الذي تنتهي إعارته لنادي ألافيس في 30 يونيو المقبل.