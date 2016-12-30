ريال مدريد يفقد جهود فاسكيز وكوفاسيتش أمام إشبيلية

يغيب لاعبا ريال مدريد لوكاس فاسكيز وماتيو كوفاسيتش للإصابة عن مباراة ذهاب دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمام إشبيلية الأربعاء المقبل.

وأوضح بيان للنادي أن فاسكيز يعاني من إصابة من الدرجة الثانية في العضلة النعلية بالساق اليمنى.

وأصيب جناح ريال مدريد خلال مونديال الأندية الذي توج به ريال مدريد في اليابان.

أما كوفاسيتش فشخص الأطباء إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر خلال مونديال الأندية أيضاً.

وينضم الثنائي إلى المصاب غاريث بيل في عدم المشاركة بلقاء إشبيلية، ومن المحتمل أيضاً ألا يلحق بالمباراة البرتغالي بيبي.