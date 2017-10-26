ريال مدريد يقترب من التأهل لربع نهائي كأس الملك

بات فريق ريال مدريد على مشارف التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما تغلب 2-0 على مضيفه فوينلابرادا، أحد أندية الدرجة الثالثة بالدوري الإسباني، الخميس، في ذهاب دور الـ32 للمسابقة.

وأحرز ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز هدفي الريال في الدقيقتين 63 و80 من ركلتي جزاء.

واضطر الفريقان للعب بعشرة لاعبين عقب طرد باولو كالديرا لاعب فوينلابرادا وخيسوس فاييخو لاعب الريال في الدقيقتين 79 و89 على الترتيب.

وبات يكفي الريال، الذي خاض مباراة بدون مجموعة كبيرة من نجومه الأساسيين، الخسارة بفارق هدف واحد في مباراة الإياب التي ستقام بملعبه، لحجز بطاقة التأهل للدور التالي.

ووضعت أندية ريال سوسييداد وليفانتي ولاس بالماس قدماً في دور الـ16 أيضاً.

وفاز ريال سوسييداد 1-0 على مضيفه لييدا ايسبورتيو، فيما تغلب لاس بالماس 4-1 على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا، وليفانتي على مضيفه جيرونا بهدفين نظيفين.