ريال مدريد يقترح صفقة تبادلية على توتنهام

أشارت وسائل إعلام إسبانية وبريطانية، اليوم الخميس، أن رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، قدم عرضاً مغرياً إلى نادي توتنهام الإنجليزي، من أجل انتقال مهاجمه هاري كين إلى صفوف “الميرنغي”.

وارتبط اسم هداف الدوري الإنجليزي بقوة مع بطل أوروبا ريال مدريد في الآونة الأخيرة، مع حديث الصحافة المتكرر عن انتقاله المرتقب إلى “الملكي”.

وقات صحيفة “إكسبرس” البريطانية، إن النادي الإنجليزي لن يقف أمام رغبات هاري كان، إن قرر الرحيل عن “السبيرز”، إلا أنه طالب بمبلغ مالي يصل إلى 180 مليون يورو لقاء التخلي عنه.

ويعاني ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، من عقم في تسجيل الأهداف منذ انطلاق الموسم الحالي، في ظل التراجع الكبير لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، وانخفاض المعدل التهديفي لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب الإصابات المتكررة التي تلاحق الويلزي غاريث بيل.

وبرز هاري كين بشكل لافت مع توتنهام في الثلاث مواسم الماضية، إذ توج هدافاً للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين.

وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد مهتم بخدمات اللاعب، لكنه اعتبر المبلغ المالي الذي وضعه توتنهام للتخلي عن لاعبه كبير للغاية، إلا أن رئيس النادي فلورينتينو بيريز اقترح صفقة تبادلية على إدارة توتنهام، إذ أكد أستعداد “الملكي” لدفع 108 مليون يورو، بجانب مهاجمه بنزيما، لقاء التعاقد مع هاري كين.