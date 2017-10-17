ريال مدريد يكتفي بنقطة أمام توتنهام

فرض توتنهام هوتسبير الإنجليزي التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبنفس النتيجة تعادل بروسيا دورتموند الألماني مع مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي.

ويتصدر الريال المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف فقط أمام توتنهام صاحب المركز الثاني، ويحل دورتموند في المركز الثالث بنقطة واحدة متفوقاً بفارق الأهداف أمام أبويل صاحب المركز الرابع.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو تقدم توتنهام بهدف عكسي سجله الفرنسي رافائيل فاران مدافع الريال في مرماه بطريق الخطأ في الدقيقة 28، ثم أدرك القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل للريال من ضربة جزاء في الدقيقة 42.

وفي نيقوسيا تقدم المهاجم البنيني ميكايل بوتي بهدف لأبويل في الدقيقة 62 ثم تعادل المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس لدورتموند في الدقيقة 67.