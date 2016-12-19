ريال مدريد يكسر رقم ميلان في مونديال الأندية

حقق نهائي مونديال الأندية لكرة القدم، الذي حصد لقبه ريال مدريد الإسباني على حساب كاشيما أنتلرز الياباني (4-2)، بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين، رقماً قياسياً في معدل المشاهدة بالتليفزيون الياباني.

واعتبر النهائي الذي أقيم أمس الأحد، المباراة الأكثر مشاهدة تليفزيونياً باليابان في تاريخ البطولة، بنسبة مشاهدة بلغت 26.8% فيما ووصلت إلى ذروتها خلال الشوطيين الإضافيين بواقع 36.8%، وفقاً لما أعلنته الهيئة اليابانية لأبحاث وبيانات التليفزيون والراديو.

وقبل ذلك كانت أعلى نسبة مشاهدة تليفزيونية في اليابان لمباراة بمونديال الأندية من نصيب نصف نهائي البطولة في عام 2007، الذي جمع بين أوراوا ردز الياباني وإيه سي ميلان الإيطالي، وحصد وقتها معدل مشاهدة بواقع 23.1%.

وبالرغم من أن كرة القدم لا تتمتع بشعبية كبيرة في اليابان، مقابل رياضات أخرى مثل البيسبول، إلا أن هذه البيانات تعكس اهتمام المشاهدين بالأداء البارز الذي قدمه كاشيما أنتلرز خلال مشاركته لأول مرة بالبطولة.