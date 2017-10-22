ريال مدريد يهزم إيبار بثلاثية نظيفة

حقق ريال مدريد فوزا مهما على ضيفه إيبار، بثلاثة أهداف نظيفة مساء اليوم الأحد على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعانى ريال مدريد رغم تسجيله ثلاثية، من أجل تشكيل خطورة على مرمى إيبار، الذي بدوره حاول مجاراة مضيفه من الناحية الهجومية، إلا أنه اصطدم بصلابة دفاع الفريق الملكي.

وارتفع رصيد ريال مدريد بهذا الفوز إلى 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة وراء فالنسيا الوصيف، إلا أنه مايزال بعيدا عن المتصدر برشلونة الذي يملك في رصيده 25 نقطة، أما إيبار فبقي في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.