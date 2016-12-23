ريال مدريد يواجه إشبيلية في كأس الملك

أسفرت قرعة دور الـ16 ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي أجريت اليوم الجمعة، في لاس روثاس بالعاصمة مدريد عن مواجهات مثيرة، أبرزها صدام جديد بين بطلي أوروبا، ريال مدريد وإشبيلية، وآخر بين حامل اللقب، برشلونة، وأتلتيك بلباو، وصيف البطل في النسخة قبل الماضية.

وفيما يلي ما أسفرت عنه القرعة، علماً بأن الفريق الأول سيكون صاحب الضيافة في لقاء الذهاب:

– لاس بالماس X أتلتيكو مدريد.

-أتلتيك بلباو X برشلونة.

-ريال مدريد X إشبيلية.

-ريال سوسييداد X فياريال.

-ديبورتيفو لاكورونيا X ديبورتيفو ألافيس.

-فالنسيا X سيلتا فيغو.

-أوساسونا X إيبار.