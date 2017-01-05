ريال مدريد يواجه غرناطة للإبتعاد بصدارة الليغا

يتطلع فريق ريال مدريد لفرض المزيد من الضغوط على أقرب ملاحقيه في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، برشلونة، هذا الأسبوع عندما تستأنف الليغا نشاطها بعد فترة العطلات الشتوية.

ويلتقي الريال تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، مع ضيفه غرناطة السبت المقبل، ضمن الجولة 17 من المسابقة، وبإمكان الفريق أن يعزز موقعه في الصدارة بفارق 6 نقاط عن برشلونة إذا نجح في تحقيق الفوز.

ويخرج برشلونة لملاقاة فياريال صاحب المركز الرابع، الأحد المقبل، ولكن فوز الريال على غرناطة سيصعب الأوضاع أكثر على غريمه اللدود، الذي يصارعه على لقب الدوري الإسباني.

ويعود الريال إلى الدوري الإسباني بعد تتويجه بلقب كأس العالم للأندية في اليابان، وهو اللقب الذي جاء تتويجاً لموسم رائع لزيدان في أول عام له في منصب المدير الفني.

والاحتفال بمرور عام على تولي زيدان المنصب كان أمس الأربعاء، حين فاز الريال على إشبيلية 3-0 في ذهاب دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا.

ولعب الريال مباراة أمس الأربعاء بدون كريستيانو رونالدو، ولكن النجم البرتغالي سيعود أمام غرناطة صاحب المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

ومن المرجح أن يدفع زيدان بقوته الضاربة في مباراة السبت المقبل، من أجل المضي خطوة جديدة نحو اللقب، وقد يفتقد الريال جهود المدافعين بيبي وسيرجيو راموس بسبب الإصابة، بعد غيابهما عن مواجهة إشبيلية، كما يتواصل غياب الجناح الويلزي غاريث بيل.

ولا يعاني برشلونة كثيراً من الإصابات، إذ تقتصر قائمة الغيابات لديه على الحارس الاحتياطي ياسبر سيليسن، ولكن تعادله على ملعب فياريال 2-2 في الموسم الماضي يشير إلى مدى صعوبة المهمة للنادي الكاتالوني.

ويعول برشلونة كثيراً على جهود الثلاثي الخطير الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز أمام فياريال.

واستقبلت شباك فياريال 11 هدفاً فقط في 16 مباراة بالدوري، وبالتالي فإن مدرب برشلونة لويس إنريكي سيكون في حاجة إلى تألق خط هجومه إذا أراد الحفاظ على فرصته في المنافسة على اللقب.

وخسر فياريال أمام ريال سوسيداد 1-3 أمس الأربعاء في كأس ملك إسبانيا، وبالتالي فإن الفريق يسعى إلى استعادة توازنه عبر بوابة برشلونة.

وفي مباريات أخرى السبت يلتقي أتلتيكو مدريد مع مضيفه إيبار سلتا فيغو مع ملقة وإشبيلية مع ريال سوسيداد.

ويلتقي الأحد أتلتيك بيلباو مع ألأفيس وريال بيتيس مع ليغانيس ولاس بالماس مع سبورتينغ خيخون.