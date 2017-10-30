ريبروف: الأهلي يعاني أزمة في خط الدفاع

شدد الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني للأهلي ، على أهمية مباراة فريقه المقبلة، أمام الفيحاء، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال ريبروف، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، إن حالة كبيرة من التركيز تسيطر على لاعبيه، في الوقت الراهن، لتحقيق الفوز أمام الفيحاء، وحصد المزيد من النقاط.

وعن سر تراجع مستوى لاعبيه، رغم النتائج الإيجابية هذا الموسم، أرجع ريبروف الأمر إلى “الأجواء المناخية الصعبة، بالإضافة إلى صعوبة المواجهات التي خاضها الفريق أمام منافسيه”.

وأكد ريبروف تطور فريقه بشكل ملحوظ من مباراة لأخرى، معترفا في الوقت ذاته بوجود أزمة في خط دفاع الأهلي، ولكن “الجهاز الفني يعمل على معالجتها بشكل يومي”. وتطرق ريبروف للحديث عن إصابة المصري، محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لفريقه، مؤكدا أن الجهاز الطبي يبذل جهودا مضنية في الفترة الأخيرة، كي يعود اللاعب في أسرع وقت ممكن، ويستعيد مستواه مرة أخرى.