ريبروف: سعيد بالخماسية وأسعى لتصحيح الأخطاء

أبدى سيرجي ريبروف، المدير الفني للأهلي ، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه، مساء اليوم السبت، على مضيفه الشباب، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال ريبروف، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه سعيد بأداء اللاعبين والروح العالية التي أظهروها، بعد فترة التوقف، مؤكدًا أنه درس الأخطاء التي وقع فيها، اليوم، وسيصححها في المستقبل.

وأوضح أنه يعمل بشكل يومي، وحاول الاستفادة من توقف المنافسات، مشيرًا إلى أن اشتراك لاعبي المنتخب السعودي في التدريبات، قبل يومين، قد أثر على أداء الفريق، الذي تمكن من فرض أسلوبه باقتدار.



وعن اهتزاز شباك الأهلي، خلال المباريات الأخيرة، رغم إحرازه عدد كبير من الأهداف، قال المدرب إنه سيقوم بعلاج هذا الأمر.