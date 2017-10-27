ريبروف: سعيد بمستوى لاعبي الأهلي أمام الفيصلي

أبدى الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني لأهلي جدة، سعادته بفوز فريقه 2/1 على مضيفه الفيصلي، في المرحلة الثامنة ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم، الخميس.

وقال ريبروف، في تصريحات عقب اللقاء: “كنا ندرك صعوبة المباراة، الفيصلي فريق له حضور جيد في الجولات الماضية، وسعيد جدا بتحقيق الفوز”.

وتابع: “إشراك سلمان المؤشر جاء بسبب السرعة التي يمتلكها، ولتعزيز الجانب الهجومي، وكان تبديله ناجحا، حيث ساهم في تسجيل الهدف الثاني”.

وأضاف المدرب: “هناك تطور في المستوى، وهذا أمر جيد ومهم للفريق، وسنبدأ الإعداد لمباراة الجولة المقبلة، بدءا من الغد”. وحافظ الأهلي على صدارته لجدول ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه الهلال (حامل اللقب)، المتساوي معه في نفس الرصيد، والذي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة.