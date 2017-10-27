ريبروف: سعيد بمستوى لاعبي الأهلي أمام الفيصلي

ريبروف: سعيد بمستوى لاعبي الأهلي أمام الفيصلي
نشر فى
للكاتب :الجماهير    |    2 مشاهدة
  • تكبير الخط
  • تصغير الخط
  • الحجم الاصلى

أبدى الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني لأهلي جدة، سعادته بفوز فريقه 2/1 على مضيفه الفيصلي، في المرحلة الثامنة ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم، الخميس.

وقال ريبروف، في تصريحات عقب اللقاء: “كنا ندرك صعوبة المباراة، الفيصلي فريق له حضور جيد في الجولات الماضية، وسعيد جدا بتحقيق الفوز”.

وتابع: “إشراك سلمان المؤشر جاء بسبب السرعة التي يمتلكها، ولتعزيز الجانب الهجومي، وكان تبديله ناجحا، حيث ساهم في تسجيل الهدف الثاني”.

وأضاف المدرب: “هناك تطور في المستوى، وهذا أمر جيد ومهم للفريق، وسنبدأ الإعداد لمباراة الجولة المقبلة، بدءا من الغد”.

وحافظ الأهلي على صدارته لجدول ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه الهلال (حامل اللقب)، المتساوي معه في نفس الرصيد، والذي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة.

Be Sociable, Share!
نشرت فى : الأخبار المحلية، الأهلي، اهم الاخبار

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

شاهد ايضا