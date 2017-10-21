ريبروف: لاعبو الأهلي يسعدون باللعب أمام الجماهير

ريبروف: لاعبو الأهلي يسعدون باللعب أمام الجماهير
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للكاتب :الجماهير    |    2 مشاهدة
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أشاد سيرجي ريبروف، المدير الفني للأهلي، بالأداء الذي قدمه لاعبوه خلال المباراة التي فاز فيها فريقه 3 / صفر على الاتحاد اليوم السبت، في الجولة السابعة من الدوري السعودي.

ووصف ريبروف أداء فريقه بـ”المميز”، معبرا عن سعادته بحضور الجماهير، حيث قال :” اللاعبون يسعدون باللعب أمام حضور غفير وخاصة في لقاء مثل الديربي”.

وتابع “خضنا المباراة برغبة كبيرة في تحقيق الفوز اليوم بعد 3 انتصارات متتالية إضافة إلى الثقة الكبيرة التي لعب بها الفريق في اللقاء، واستطاع اللاعبون ترجمة السيطرة بتسجيل 3 أهداف رائعة”.

 وأفاد المدرب الأوكراني بأن اللاعبين تمكنوا من إغلاق المساحات على لاعبي الاتحاد، مؤكدا أن هذا هو سبب قلة الهجمات من الفريق.

وأوضح ريبروف أنه سوف يتحدث مع اللاعبين بشأن ضرورة تقارب جميع خطوط الفريق خاصة في النواحي الهجومية.

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نشرت فى : الأخبار المحلية، الأهلي

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