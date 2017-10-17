زلاتكو: مهمة كرواتيا أمام اليونان لن تكون سهلة

أعرب مدرب المنتخب الكرواتي، زلاتكو داليتش، اليوم الثلاثاء، عن صعوبة لقاء فريقه أمام اليونان، والتي يخوضها ضمن منافسات الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وقال زلاتكو بعد سحب القرعة في زيورخ: “مواجهة اليونان لن تكون سهلة، خصوصاً في لقاء الإياب، لذ علينا أن نقدم مباراة كبيرة على أرضنا وبين جماهيرنا”.

وأضاف المدرب الكرواتي: “أتمنى حصور حافل للجمهور في ملعب اللقاء، نحتاج إلى دعم الجميع في هذ المباراة، لأنها ستكون صعبة علينا، ولكنني وكالعادة أنا متفائل”.

وأبدى زلاتكو عدم رضاه عن المدة الزمنية القصيرة التي حصل عليها المنتخب من أجل التحضير للقاء اليونان، وقال: “لا نملك الوقت الكافي للتحضير، من المهم أن يكون جميع اللاعبين في قمة الجاهزية النفسية والبدنية”.

وتابع مدرب العين الإماراتي سابقاً: “أثق في اللاعبين، هذا الوقت المناسب لهم من أجل التألق، لدينا فرصة للمنافسة على مقعد بكأس العالم”.