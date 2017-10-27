زيدان: ريال مدريد لا يخشى اللعب في كاتالونيا

أبدى المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، رضاه عن الانتصار الذي حققه الفريق أمس الخميس بثنائية نظيفة على حساب فوينلابرادا، في ذهاب دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا، والحفاظ على نظافة الشباك وصبر لاعبيه من أجل التسجيل بنهاية المطاف.

وأكد زيدان خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: “سعيد بالحفاظ على نظافة الشباك، وبالصبر الذي تحلى به اللاعبين من أجل تسجيل هدفين والفوز باللقاء”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “واجهنا فريقاً جيداً، يريد الارتقاء للدرجة الأعلى، خروج الشوط الأول بشباك نظيفة يعني أنهم قدموا عملاً كبيراً، استطعنا أن نصل لمرماهم في النهاية بالصبر وسعيد بهذه النتيجة”.

وفي نهاية المؤتمر، سُئل المدرب الفرنسي عما ينتظر الفريق “الملكي” الأسبوع المقبل في كاتالونيا، عندما يحل ضيفاً على جيرونا في الدوري الإسباني، ولكنه رفض الخوض في مسائل سياسية.

وقال في هذا الصدد: “الأمور لن تتغير، لسنا قلقين لأن تأمين هذه المباراة لن يتأثر، سنخوض مباراة في كرة القدم، وهذا واجبنا دون التفكير في شيء آخر”.