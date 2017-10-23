زيدان: قضية بنزيما لن تنتهي .. و رونالدو الأفضل بجدارة

أبرز المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، الأداء الكبير الذي قدمه مواطنه كريم بنزيما خلال الدقائق التي لعبها أمام إيبار، في الجولة التاسعة لليغا، وانتهى بفوز “الميرينغي” 3-0، نافياً أن يكون جلوسه احتياطياً لـ”حمايته” إزاء الانتقادات التي توجه إليه.

وأكد زيدان خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: “لا أعتقد أن الجدل سينتهي حول بنزيما، على الرغم من إيمان الكثيرين بأنه لاعب جيد جداً، مثلي. أظهر هذا الأمر اليوم”.

وأضاف: “أنا سعيد للغاية لأن المستوى الذي قدمه اليوم هو الذي ننتظره منه، لم يسجل لكنه بدأ هجمة الهدف الثالث الذي سجله مارسيلو”.

وبعد أن دافع زيدان عن المهاجم الدولي إزاء الانتقادات الموجهة إليه بسبب الأهداف الغزيرة التي يهدرها، بدأ لقاء اليوم إلى جانب مدربه عل مقاعد البدلاء بعد قرار متفق عليه.

وقال زيزو في هذا الصدد: “الأمر ليس له علاقة بحمايته. بعد أن غاب شهراً للإصابة، لعب مباراتين متتاليتين، وفضلت إراحته منذ بداية اللقاء الثالث ومشاركته لنصف ساعة فقط”.

وتابع: “سعيد للغاية بما نقوم بتخطيطه. هذا حدث أيضاً مع مارسيلو بعد إصابته. هناك أمور تتعلق بالتفكير في اللاعب وتقديم الأمور بأفضل شكل. كروس لم يلعب اليوم وهذا أمر مهم لباقي الموسم”.

وتطرق المدرب الفرنسي للحديث عما قدمه البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ بداية العام الجاري، ليستحق عليه التتويج بلقب الأفضل في العالم خلال الحفل الذي يقيمه الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” اليوم الإثنين.

وأوضح: “برهن على استحقاقه في مرات عديدة وصناعته للفارق في المواعيد المهمة. دائماً ما كان يصنعه هو. جميع الجوائز التي حصدها جاءت باستحقاق نتاج عمله وإظهار دائماً أنه الأفضل”.

وحول مباراة اليوم، أقر بأن فريقه افتقد لـ”الانسيابية” في الأداء، لكنه تحدث عن “أهمية الفوز وتسجيل الأهداف”، فضلاً عن الخروج بشباك نظيفة.

كما اختتم زيدان، الذي ينافس على جائزة الأفضل في العالم، إلى جانب الثنائي الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي الإنجليزي، وماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس الإيطالي، حديثه حول أهمية إقحام التكنولوجيا في كرة القدم.

وقال: “لا محالة من الاستعانة بالتكنولوجيا في جميع ملاعب العالم. أعتقد أنها ستساعد كثيراً والأمر في النهاية منطقي. لا أعرف كيف سيكون الأمر خلال 20 عاماً لأنني لن أكون موجوداً، لكنه أمر في غاية الأهمية”.