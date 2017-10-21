زيدان: لا أعتبر نفسي الأفضل .. أنا محظوظ !

اعترف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم السبت، الذي يعد الأوفر حظاً للفوز الإثنين المقبل، بجائزة “الأفضل” التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل مدرب في 2017، بأنه لا يعتبر نفسه الأفضل معزياً نجاحه إلى لاعبيه وعظمة نادي ريال مدريد.

وصرح زيدان: “لا أعتبر نفسي الأفضل، بل أنا محظوظ لوجودي مع أفضل نادي في العالم ومع هؤلاء اللاعبين، هناك كثير من الناس تعرفني وتعرف ما أقوله بصدق”.

وأضاف: “فعلت كل شيء لكي أكون مدرباً، استخدمت كل الوسائل لأنه يعجبني ما أقوم به وعندما تفعل بشغف ما يعجبك، تصبح أفضل، أنا أتحسن كل يوم، لكي أكون صادقاً إذا أعطوني الجائزة سأقبلها بكل سرور لكنني لست أفضل مدرب في العالم”.