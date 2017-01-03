زيدان: موراتا لن يعود إلى يوفنتوس

أعرب المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، عن تفهمه لغضب مهاجمه الكولومبي جيميس رودريغيز، الذي أثار الشكوك حول استمراريته بالفريق بعد نهائي بطولة مونديال الأندية، التي توج بها “الملكي”، مؤكداً أنه تحدث مع اللاعب بعد العطلة وأنه سيواصل مشواره مع الفريق.

وفي مؤتمر صحافي عشية لقاء ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية، أعرب (زيزو) عن تفهمه لتصريحات خاميس عقب نهائي مونديال الأندية مشدداً على أن أبواب “الملكي” مغلقة أمام جيمس.

وكان رودريغيز أكد عقب انتهاء مباراة نهائي مونديال الأندية أنه يجب عليه “التفكير في كل شيء والتوصل لحل”، ليثير الشكوك حول استمراره مع ريال مدريد، وأكد المدرب الفرنسي: “في النهاية جيمس لاعب مهم لريال مدريد وسأعامله مثل باقي اللاعبين، لأنهم بالنسبة لي جميعهم مهمين.. وسنعمل جميعنا معاً”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “ما قاله كان في لحظة معقدة بعض الشيء حينما لا تشارك في نهائي تشعر بالغضب لذا أتفهم أنه أحياناً الأمر صعب لكنه معقد بالنسبة للجميع.. وها قد انتهى وما نريده هو رؤية ما يوجد أمامنا وما يتعين علينا فعله معاً”.

وكذب المدرب الفرنسي، معلومات نشرت، اليوم الثلاثاء، في إيطاليا حول رغبة ألفارو موراتا في العودة إلى يوفنتوس الإيطالي، وأكد أن اللاعب “سعيد في النادي الذي يعد داراً له”.

وعند سؤاله عما نشر على غلاف صحيفة كوريري ديلو سبورت حول رغبة موراتا في العودة لكرة القدم الإيطالية خلال الموسم المقبل، رد زيدان برسالة قاطعة انطلاقاً من اقتناعه برغبة لاعبه الحقيقية.

وأجاب المدير الفني: “لا أعتقد أن تلك المعلومات صحيحة.. أراه سعيدا لوجوده هنا، أي في داره، كما أنه يعمل بشكل جيد، وأراه منخرطاً في مشروع نادي ريال مدريد”.

وأضاف: “من ثم ما يقال هناك لا أعتقد أنه صحيح، وينبغي أن يوجه السؤال له” في إشارة للاعب.