زيدان: هزمنا إشبيلية في 45 دقيقة فقط !

أقر مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أن الدقائق الـ45 الأولى أمام إشبيلية في ذهاب دور الـ16 لكأس الملك وأحرز خلالها الفريق الأهداف الثلاثة كانت “جيدة للغاية”.

وأوضح زيدان خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: “لا أعلم إذا كان هذا هو الشوط الأفضل خلال الموسم، ولكنه كان جيداً للغاية، حضرنا لهذه المباراة جيداً وعملنا من أجل هذا الأمر وهو ما تحقق”.

كما أقر بأن الكولومبي جيمس رودريغز، الذي سجل هدفين في اللقاء، قدم أداء جيداً، موضحاً: “أحرز هدفين، ولكنه لعب دوراً مهماً بعيداً عنهما، شأنه شأن باقي اللاعبين، سعيد للغاية من أجله وللاعبين”.

كما أبدى المدرب الفرنسي رضاه عن استجابه اللاعبين الذين لا يشاركون كثيراً عند الحاجة لهم، “أنا سعيد للغاية لامتلاكنا مجموعة مهمة للغاية”.

كما أشار إلى أن نتيجة اليوم تعتبر “مهمة” ليس لكبرها فحسب ولكن أيضاً “لكونها مباراة إقصائية والحفاظ على نظافة الشباك فيها أمر جيد”.

وبعد مرور عام من جلوسه على مقعد المدير الفني للفريق الملكي، أعرب زيدان عن سعادته بالأداء الذي يقدمه الفريق أمام منافسين من العيار الثقيل.

وأردف: “ندرك أن هناك مباراة إياب، و(هذه النتيجة) لا تضمن لك العبور، سنحصل على راحة لأننا بصدد مباراة هامة في الليغا السبت (أمام غرناطة) وهي ليست سهلة، ثم سنستعد لمباراة الإياب الصعبة على ملعب إشبيلية”.

كما اختتم زيزو تصريحاته بالتأكيد على مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة غرناطة منذ البداية.