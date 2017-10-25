زيدان يتحدث عن موعد عودة غاريث بيل وكارفاخال

قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الأربعاء، إن الويلزي غاريث بيل اقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق مجدداً، بينما بدأ داني كارباخال العودة للمران ولكن بشكل خفيف.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، قبيل مواجهة فوينلابرادا في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، أكد زيدان عودة كارباخال للتدريب بشكل خفيف أمس واليوم.

وأضاف المدرب الفرنسي أن “تعافي داني يمضي جيداً نظراً لأن كافة الفحوصات التي أجراها إيجابية، مبيناً اليوم بدأ التدريب على الدراجة.. بدأ القليل من تريب أمس واليوم وسنتابع تطوره يومياً”.

كما كشف أن بيل بات قريباً من العودة للتدريبات الجماعية لـ”الميرينغي” بعد شهر من الغياب بسبب تجدد إصابته في العضلة النعلية بربلة الساق اليمنى.

وأشار زيدان: “بيل يتحسن وقارب على العودة للتدريب، ولكن لا يمكنني تحديد تاريخ عودته”.