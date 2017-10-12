زيدان يقود تدريب ريال مدريد بكامل اللاعبين

قاد المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الخميس، رابع تدريب لـ”الملكي” هذا الأسبوع، والأول الذي يحظى بمشاركة كافة اللاعبين بعد انتهاء التزاماتهم الدولية، استعداداً لمواجهة خيتافي السبت، في الجولة 8 من الليغا.

وواصل كيلور نافاس وداني كارفاخال وغاريث بيل وكوفاسيتش عمليات تعافيهم، بينما أكمل الأخير تدريباته داخل المنشآت الرياضية.

وكان كريستيانو رونالدو وسرجيو راموس وإيسكو وأسنسيو وفاران ومودريتش وناتشو أحدث المنضمين لتدريبات “الميرينغي”، إذ تمرنوا مع باقي زملائهم.

كما شارك في التدريبات لاعبون من الفريق الرديف وهم كاستيو أوسكار وتيريخو وكريستو وحارس فريق الشباب أ داريو.

وسيواصل الملكي تدريباته صباح غد الجمعة.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في الليغا برصيد 14 نقطة، بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر.