زيدان يكشف موقفه من تدريب برشلونة

قال المدير الفني لفرنسي لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، إنه اكتسب الخبرة كمدرب الآن، وهو الذي يستعد لخوض مباراة الـ100 كمدرب غداً السبت أمام خيتافي في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقبل 99 مباراة، تولى “زيزو” تدريب “الملكي”، ووقتها كان يؤكد أنه يواصل التعلم، ولكنه قال في مرتمر صحافي اليوم الجمعة: “الفارق الآن هو أنني خضت 100 مباراة، في البداية كنت متحمساً ومازلت هكذا، ولكن الأهم هو المضي قدماً والشغف الذي يحركنا في كل تدريب وكل مباراة، اكتسبت الخبرة، يمكنني القول الآن إنني مدرب واثق رغم أن كل شيء يمضي بشكل سريع”.

وحول تتويجه بسبعة بطولات مع “الميرينغي”، أشار زيدان إلى “أنه يستغل كل لحظة وكل يوم، هذا ما أفعله، استمتع يومياً لأن هذه هي الحياة، يجب استغلال ما لدينا”.

ورداً على أصعب وأفضل أوقات مر به كمدرب للريال، قال: “أصعب وقت عندما تخسر لأن هذا يعني وجود شيء لم تقم به جيداً، وأجمل الأوقات هو الفوز بالليغا، كانت اللحظة الأجمل”.

وفيما يتعلق بإمكانية تدريبه للغريم التقليدي للريال، فريق برشلونة، رد زيدان: “ريال مدريد في قلبي، ولن أدرب هناك مطلقاً.. مع كامل الاحترام”.

وكشف أنه خلال فترة احترافه كلاعب سأله كثيرون عما إذا كان يرغب في اللعب بناد آخر ولكن لم يود ذلك، مبيناً: “أنا هنا وأفكر في الوقت الحالي فقط وليس أكثر”.