سامباولي: إشبيلية سيكافح على كل الألقاب !

أكد المدير الفني لنادي إشبيليه لكرة القدم، الأرجنتيني خورخي سامباولي، اليوم السبت، أن فريقه سيكافح للفوز بكل ما يلعب من أجله.

وأبرز سامباولي الذي تولى الإدارة الفنية للنادي الأندلسي في يوليو الماضي، ليبدأ أول تجربة أوروبية له بعد الإنجازات التي حققها كمدرب للمنتخب التشيلي، شعوره بـ”السعادة إزاء إنهاء عام 2016 بهذا الشكل والكفاح للفوز بكل ما يلعب من أجله”.

وبدأ المدرب الأرجنتيني ولاعبوه عطلة عيد الميلاد، وفريقه يحل ثالثاً في ترتيب الليغا برصيد 33 نقطة، بفارق أربعة نقاط عن ريال مدريد المتصدر وواحدة فقط عن برشلونة الوصيف، بينما يستعد للقاء حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ليستر سيتي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والريال في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا في يناير المقبل.

ورداً على سؤاله حول أفضل لحظات عاشها خلال الستة أشهر الماضية على رأس الإدارة الفنية للنادي الأندلسي، تذكر سامباولي مباراة فريقه أمام ديبورتيفو لا كورونيا أواخر نوفمبر الماضي في الجولة الـ12 من الليغا التي انتهت بفوز إشبيليه (3-2).

وقال: “عشت العديد من اللحظات الرائعة مع هذا الفريق، لكن هدف الفوز الذي جاء في اللحظة الأخيرة أسعدني كثيراً”.