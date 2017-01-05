سامباولي يكشف أسباب خسارة إشبيلية بثلاثية

أعرب المدير الفني لإشبيلية، الأرجنتيني خورخي سامباولي، عن خيبه أمله عقب خسارتهم الكبيرة أمام ريال مدريد 0-3 أمس الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لكأس الملك، مؤكداً في الوقت ذاته أن فريقه سيحاول “خوض مواجهة الإياب بأفضل شكل ممكن”.

وصرح سامباولي خلال المؤتمر الصحافي قائلاً: “تفاجأت بغياب الضغط ومباغتة الخصم خلال النصف الأول، بالإضافة إلى عدم وجود أي قرار وهو الأمر الذي صنع الفارق، شعرت بالاستغراب الشديد لأن هذه هي المرة الأولى التي يحدث لنا هذا الأمر”.

وأضاف: “تفاجأنا بالضغط الرهيب الذي طبقه لاعبو ريال مدريد خلال الشوط الأول، والحقيقة أن الأهداف الثلاثة عقدت الأمور خلال سير الشوط الثاني، حاولنا السيطرة على اللعب ولكن أفضلية الأهداف منحتهم التفوق”.

وتابع: “التأهل بات صعباً بالنسبة لنا، ولكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا خلال مواجهة الإياب والقتال حتى اللحظة الأخيرة”.

ورفض سامباولي التطرق لأداء حكم اللقاء قائلاً: “دائماً ما تكون هناك قرارات تحكيمية جدلية تحتاج للتحليل، لكني لا أقوم بهذا الأمر لأنها أحياناً تكون في صالحك وأحيانا أخرى لا، لا يمكنني تقييم الحالات من موقعي، النتيجة جاءت بسبب تفوق ريال مدريد في النصف الأول”.

وعلى الرغم من عدم إقراره بضياع فرصة التأهل لدور الثمانية، إلا أن المدرب اللاتيني يدرك صعوبة الموقف قبل مواجهة الإياب وتعويض فارق الـ3 أهداف.

وقال في هذا الصدد: “هذه هي كرة القدم ومن الممكن أن يكون لديك أمل من أجل الانتفاض، الأمر أمام ريال مدريد سيكون معقداً، المهمة صعبة للغاية، ولكننا سنحاول”.

ووضع هذا الانتصار المريح أكثر من قدم للفريق الملكي في دور الثمانية قبل مباراة الإياب بين الفريقين يوم 12 من هذا الشهر على ملعب رامون سانشيز بيثخوان بإقليم الأندلس.