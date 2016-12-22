سان جيرمان يحسم صفقة الألماني دراكسلر

للكاتب :الجماهير - أ ف ب | 1 مشاهدة

وافق فولفسبورغ الألماني على انتقال لاعبه الدولي جوليان دراكسلر إلى بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم باريس سان جيرمان، في صفقة تصل قيمتها الى 36 مليون يورو، بحسب صحيفة ليكيب، اليوم الخميس.

وتردد اسم لاعب الوسط الهجومي كأبرز التعاقدات التي سيبرمها نادي العاصمة الفرنسية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خصوصاً أنه يسعى لتدعيم صفوفه بعد معاناته في المرحلة الأولى من الموسم.

ويحتل سان جيرمان المركز الثالث في الدوري، الذي احتكر لقبه في المواسم الأربعة الماضية برصيد 39 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف نيس المتصدر ومفاجأة الموسم، و3 نقاط خلف موناكو الثاني.

وفي حال اتمام الصفقة، يتوقع أن يدخل دراكسلر المتوج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014، في منافسة على مركزه مع لوكاس وآنخل دي ماريا وحاتم بن عرفة.

وسيلتحق بسان جيرمان مطلع السنة لاعب الوسط الأرجنتيني الشاب جيوفاني لو سيلسو (19 عاماً)، قادما من روزاريو سنترال، بعد توقيعه في يوليو عقداً لخمس سنوات.