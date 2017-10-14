سان لورنزو ولانوس يصعدان للمركزين الثاني والثالث في الدوري الأرجنتيني

تغلب سان لورنزو ولانوس على ديفينسا إي خوستيسيا وأونيون على الترتيب في انطلاقة الجولة السادسة من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، ليصعدان للمركزين الثاني والثالث في البطولة مؤقتاً.

وفاز سان لورنزو على ضيفه ديفينسا إي خوستيسيا (3-1)، وحملت ثلاثية صاحب الأرض توقيع إيزكييل تشيروتي (ق16 و66) ونيكولاس بلاندي (ق47) فيما جاء هدف الضيوف الوحيد من خلال نيكولاس فرنانديز (ق90).

وبشكل مؤقت في انتظار باقي مباريات الجولة، قفز سان لورنزو لوصافة الدوري بـ12 نقطة بفارق الأهداف أمام لانوس، الذي صعد للمركز الثالث بعد تغلبه على ضيفه أونيون (2-1) في وقت سابق الجمعة بانطلاقة الجولة، ليبتعد الفريقان مؤقتاً بثلاث نقاط عن بوكا جونيورز المتصدر الذي لم يخض بعد مباراته بالأسبوع السادس.

تقدم أونيون أولاً عبر جوناثان بوتينيلي (ق36) فيما أدرك خوسيه غوستافو ساند التعادل لصاحب الارض ثم الفوز بهدفين (ق61 و66).

وتستكمل الجولة اليوم السبت، بمباريات كولون مع تيمبيرلي، وروساريو سنترال مع أرخنتينوس جونيورز، وإستوديانتس مع بانفيلد، وفيليز سارسفيلد مع نيويلز أولد بويز، وراسينغ مع تيغري.

وتقام غداً الأحد، مباريات تشاكاريتا جونيورز مع إندبنديينتي، وجودوي كروز مع خيمناسيا، وبلغرانو مع تاييريس، وريفر بليت مع أتلتيكو توكومان، وباتروناتو مع بوكا جونيورز.

وتختتم الجولة الإثنين بمباراتي أوليمبو مع أوراكان، وآرسنال مع سان مارتين دي سان خوان.