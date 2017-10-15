ساوثامبتون ينتزع تعادلاً مثيراً من نيوكاسل

منح مانولو جابياديني نقطة واحدة لفريقه ساوثامبتون، بعدما أحرز هدفين في التعادل 2-2 مع نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأدرك المهاجم الإيطالي التعادل مرتين لفريقه، وجاء هدفه الأول بعد مجهود فردي في الدقيقة 49، ليلغي هدف التقدم من إيزاك هايدن في الشوط الأول.

واستعاد نيوكاسل تقدمه بعد ذلك بدقيقتين عبر ايوزي بيريز، لكن جابياديني تعادل لساوثامبتون من ركلة جزاء في الدقيقة 75، بعدما عرقل لاعب نيوكاسل، شين لونغ، منافسه فلوريان لوجون.

وأنقذت ثنائية جابياديني فريقه من الهزيمة الثالثة على التوالي على ملعبه، وتقدم مركزين إلى الـ10، بينما ظل نيوكاسل في المركز 9.