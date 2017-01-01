ساوثغيت يسعى لقيادة إنجلترا لصدارة التصنيف العالمي

قال المدرب الجديد لمنتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت في كلمة بمناسبة العام الجديد، اليوم الأحد، إنه يريد قيادة بلاده إلى قمة اللعبة في العالم مهما طال الزمن.

وتحتل إنجلترا المركز 13 في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، وفشلت في ترك أي بصمة في البطولات الكبرى منذ عقود، لكن ساوثغيت يتطلع للمهمة المقبلة.

وقال ساوثجيت: “نحن في المركز 13 في التصنيف العالمي، ولم نتجاوز في آخر بطولتين أي مباراة في أدوار خروج المهزوم، توجد بعض العقبات التي يجب تجاوزها، لكن بالنسبة لي هي فرصة رائعة والطموحات كبيرة”.

وأضاف: “ليس لدي أي مخاوف مما هو مقبل لأني ما زلت أنظر فيما هو ممكن، كيف يمكن أن نصبح الفريق رقم واحد في العالم؟، يجب علينا تحقيق المطلوب والعمل بجدية وبذكاء، أبحث عما هو قابل للتحقيق ولا أفكر في أي شيء آخر”.