سلوفيني يقود ديربي النصر والهلال

عينت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم السلوفيني دامير سكومينا لقيادة ديربي النصر والهلال، في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، وسيساعده جيري برابروتنيك، وروبرت فوكان، فيما سيكون الحكم الرابع السعودي عبدالرحمن السلطان.

وسيضبط مواجهة الاتحاد والقادسية الحكم النرويجي سفين موين، ويساعده كيم ثوماس هاقلوند وماغنوس لونبيرغ، والحكم الرابع فيصل البلوي، وسيقود الحكم محمد الهويش مباراة الفيحاء والاتفاق، بينما سيدير خالد الطريس مواجهة الباطن والرائد، وتركي الخضير مباراة الأهلي والفيصلي، وسلطان الحربي مواجهة الشباب والفتح، فيما سيقود فهد المرداسي مباراة التعاون وأحد.