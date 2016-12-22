سوانزي يسعى لضم فيدال من برشلونة

أكد المدير الفني لنادي سوانزي سيتي، الأمريكي بوب برادلي، أن فريقه يحتاج للاعب بقدرات الظهير الأيمن لبرشلونة أليكس فيدال، الغائب عادة عن خطط لويس إنريكي وما زال وضعه في سوق الانتقالات الشتوي غير واضح حتى الآن.

وأوضحت صحيفة سبورت الرياضية في إسبانيا أن سوانزي الذي يسعى لدعم صفوفه، ينضم بذلك لقائمة الأندية التي قد ينتقل إليها ظهير البرسا.

وكان بوب برادلي نفسه هو الذي أكد أن فريقه يحتاج لتعزيز صفوفه اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأبرز المدير الأمريكي أن الفريق الإنجليزي يحتاج إلى لاعب مثل أليكس فيدال، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي لم يتواصل سوانزي مع اللاعب أو مع النادي الكاتالوني.

وعلى الرغم من أن لويس إنريكي بات يستعين بفيدال بشكل أكبر خلال الأسابيع الأخيرة، ما زال مستقبل اللاعب بين صفوف البرسا غير واضح حتى الآن، ولا يمر أسبوعاً واحداً دون أن يبدي ناد ما اهتمامه بضم الظهير الأيمن لبرشلونة والسابق لإشبيلية.