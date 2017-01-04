سوسييداد يهزم فياريال بثلاثية في كأس إسبانيا

إقترب ريال سوسييداد بنسبة كبيرة من التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3-1 على ضيفه فياريال، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة، الذي شهد أيضاً تعادل الكوركون مع ضيفه قرطبة 0-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سوسييداد بهدفين حملا توقيع ويليان خوزيه وكارلوس فيا في الدقيقتين 17 و33.

وفي الشوط الثاني، أضاف ميكل أويارزبال الهدف الثالث لسوسييداد في الدقيقة 73، قبل أن يحرز مانويل تريغيروس هدف الشرف لفياريال في الدقيقة 77.

وبات يكفي سوسييداد الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة الذي سيقام على ملعب مادريغال (معقل فياريال) في 11 يناير الجاري، من أجل حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية.

في المقابل، أصبح يتعين على فياريال الفوز بثنائية بيضاء في لقاء الإياب من أجل تفادي الخروج المبكر والاستمرار في البطولة.