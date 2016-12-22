سيلفا يجدد عقده مع سان جيرمان حتى 2020

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تمديد التعاقد مع قائده، المدافع البرازيلي تياغو سيلفا، لعامين إضافيين ليستمر حتى 2020.

وقال سيلفا، اللاعب الأعلى أجراً في فرنسا، في تصريحات عقب إعلان تمديد التعاقد: “إنه لشرف عظيم تمديد تعاقدي مع باريس سان جيرمان.. وجدت نادياً رائعاً للغاية كان بمثابة كل شيء بالنسبة لي.. أشعر بالفخر كوني قائد الفريق الذي فاز بكل شيء في فرنسا خلال المواسم الأخيرة وكسب احترام الجميع في أوروبا بأدائه في أبطال أوروبا”.

وانضم سيلفا، الذي نشأ في صفوف نادي جوفنتودي الرياضي ولاعب فلومينيسي البرازيلي سابقاً، لصفوف الفريق الباريسي في 2012 قادماً من ميلان الإيطالي مقابل 40 مليون يورو.

وحقق المدافع الدولي مع الفريق آخر 4 ألقاب في الدوري الدوري الفرنسي، ولقبين في الكأس (2015 و2016)، و3 في كأس الرابطة (2014 و2015 و2016)، و4 في كأس السوبر الفرنسي (2013 و2014 و2015 و2016).

ومن جانبه، علق رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي قائلاً: “إنه قائد استثنائي نظراً لهدوئه وحكمته في الملعب.. مستواه التنافسي كان دائماً محل إعجاب مشجعي النادي”.

وعلى صعيد المنتخب، خاض سيلفاً 60 مباراة وتم استدعاؤه لمونديال 2010 بجنوب أفريقيا ولكنه لم يخض أي مباراة، إلا أنه كان أحد العناصر الأساسية في النسخة التالية التي استضافتها البلاد في 2014 على الرغم من الخسارة المدوية في نصف النهائي بسباعية مقابل هدف أمام ألمانيا، التي توجت باللقب فيما بعد على حساب الأرجنتين.