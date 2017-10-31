سيميوني: أعشق التحديات مع أتلتيكو مدريد !

قال المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، إنه يعشق هذه اللحظة قبل ساعات من مباراة مهمة تحدد مصير فريقه في دوري أبطال أوروبا أمام كاراباخ الآذري، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، مشيراً إلى أن مباراة اليوم الثلاثاء بمثابة فرصة عظيمة للفريق المدريدي.

وصرح سيميوني خلال المؤتمر الصحافي للمباراة: “الفريق قدم نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة وضعته في موقف أن أي نتيجة غير الفوز تعتبر فشلاً، علينا أن نتعايش مع هذا الأمر إذا أردنا التطور”.

وتابع المدرب الأرجنتيني: “أفضل هذا الموقف عن التعايش مع موقف مبهم أو غير موجود، أفضل الانتقادات وأن تعبر الناس عن آرائها إذا كانت سعيدة أو لا بأداء الفريق، هذا يساعدنا على التطور، لدينا ناد وفريق مهم وعلينا تحمل المواقف المصاحبة لهذه الإمكانيات”.

وأضاف الـ’تشولو’: “الطاقم الفني والفريق بصدد لحظة حاسمة في دوري الأبطال، نحتاج للفوز فقط، أعشق هذه الظروف وأشعر بأني في أفضل حال من أي وقت مضى، أثق كثيراً في اللاعبين وأشعر بالهدوء، لأننا إذا ما نافسنا بنفس مستوى المباراة الأخيرة، ستكون الأمور أفضل”.

ويمر الفريق المدريدي بموقف لا يحسد عليه في البطولة القارية، إذ يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة بنقطتين، بعد 3 جولات ويبتعد عن المتصدر تشيلسي الإنجليزي بخمس نقاط و3 خلف روما الإيطالي صاحب الوصافة.