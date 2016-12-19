سيميوني: أعشق التحديات وأتلتيكو بحاجة للتحسن

قال مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني إنه يعشق التحديات ويشعر بأنه في حالة أفضل عند مواجهته لصعوبات، مقراً بأن الفريق بحاجة للتحسن.

وصرح سيميوني في مؤتمر صحافي عشية مواجهة إياب دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا أمام جيخويلو: “لا أشعر بأي قلق، لأنه عندما توجد الصعوبات أشعر بأنني أكثر حضوراً، في المناخ الاكثر تأقلماً، ربما لأنني ولدت في ظروف مماثلة، لهذا أعشق التحديات”.

وأردف المدرب الأرجنتيني: “أنا لست غبياً بكل تأكيد، أعلم أن الفريق بحاجة للتحسن وأننا ربما لا نعيش استقراراً على مستوى النتائج بالليغا، ولكن ليس بهذا الشكل في التشامبيونز أو كأس الملك، اللتين بدأنا فيهما بقوة”.

وأضاف سيميوني: “تعلمت أنه ينبغي نسيان ما حدث بالأمس والتفكير في الحاضر وأن المصير دائماً هو ما نحدده بأيدينا، بالعمل والإصرار وبكل تأكيد مع إرادة قوية”.

وتابع: “فريقي يناضل منذ خمسة أعوام وينافس والتحدي سيكون للعام المقبل لمواصلة إظهار نفس القوة والطاقة للمنافسة حتى النهاية بكل ما نملك”.

وعن المباراة، صرح المدرب: “هذه المباراة ستفيدنا للدفع ببعض الشباب الذين لم تسنح لهم دقائق كثيرة وللبحث عن بدائل في اللعب سأسعى لمحاولة تجربتها غدا للبحث عن حلول في المستقبل”.

وأكد مشاركة الحارس ميغل أنخل مويا كأساسي في لقاء الغد والذي دخل قائمته الإيطالي أليسيو تشيرشي.

ولن تكون المباراة صعبة لعناصر أتلتيكو، الذين حققوا فوزاً ساحقاً ذهاباً خارج أرضهم بسداسية نظيفة، وينتظر أن يكرروا نفس الأمر، غداً الثلاثاء، في فيسنتي كالديرون.